Hallan sin vida a sujeto que había caído a un río

La esperanza de encontrarlo con vida se desvaneció cuando fue localizado el cuerpo sin vida de un joven que había desaparecido al caer a las aguas de un río en la localidad Pasté, enclavada en la demarcación del municipio de Zinacantán.

El hallazgo se produjo luego de más de 48 horas de incesante búsqueda, en la que participaron pobladores, brigadistas y cuerpos de emergencia.

Labores

Las labores incluyeron recorridos a pie por la ribera, la utilización de drones para sobrevolar la zona y el apoyo de caninos entrenados en rastreo, lo que permitió finalmente ubicar al joven de aproximadamente 22 años de edad, cerca de una cueva natural donde la corriente lo había arrastrado.

La noticia generó un profundo pesar entre los lugareños, que habían acompañado a la familia durante la búsqueda.

El cadáver fue recuperado con sumo cuidado y entregado a sus familiares, quienes informaron que será sepultado en las próximas horas bajo los usos y costumbres de la comunidad.

De acuerdo con las autoridades, no se dio a conocer la identidad del hoy fallecido.

Desde el momento del accidente emprendieron un operativo de localización en la zona, por lo que recorrieron el afluente día y noche para dar con su paradero.