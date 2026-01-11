Hallan Tsuru robado; estaba desvalijado

Abandonado y desvalijado fue localizado un vehículo que contaba con reporte de robo en el municipio de Tapachula, por lo que fue levantado y trasladado a un corralón oficial.

Habitantes de la colonia Xochimilco, ubicada al norte de la ciudad, reportaron que sobre la avenida Esperanza —aproximadamente a 200 metros del conocido como Puente Seco— se encontraba una automóvil Nissan Tsuru de color blanco, sin llantas.

Reporte de robo

Elementos de la Guardia Estatal Preventiva y de la Policía Municipal acudieron al lugar para corroborar el hecho y al subir los datos de la unidad a las plataformas oficiales, establecieron que contaba con reporte de robo vigente.

La unidad presentaba evidentes signos de desvalijamiento y ya no tenía los cuatro neumáticos. La había dejado sobre unos tablones.

Ante esta situación procedieron a pedir el apoyo de una grúa que levantó el sedán y lo trasladó a un corralón oficial para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a donde el dueño tendrá que acudir a hacer los trámites necesarios para acreditar la legal propiedad, si quiere reclamarlo.