Herido en ataque en pleno parque central de Tapachula

Con dos heridas provocadas por un arma punzocortante resultó un joven que fue atacado mientras se encontraba en el parque central Miguel Hidalgo, a unos metros del Palacio Municipal de Tapachula.

Christofer “N” (24 años) estaba sentado en una banca en la esquina de la 8.ª avenida Norte y 5.ª calle Poniente, cuando un sujeto se le acercó y sin mediar palabra le causó dos heridas con un cuchillo a la altura del cuello.

Tras esto, el atacante se dio a la fuga con rumbo desconocido, mientras que personas que se percataron del incidente pidieron ayuda, por lo que rápidamente acudieron paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE), quienes le brindaron los primeros auxilios.

Se salvó de milagro

Se dijo que la víctima presentaba dos lesiones que afortunadamente no le cortaron la yugular, por lo cual después de ser estabilizado fue trasladado al hospital regional para su atención médica especializada.

Policías municipales también arribaron para tomar conocimiento de los hechos y desplegaron un operativo en la zona centro, sin embargo, no localizaron al responsable.

A su vez, se dijo que ya fue iniciada una carpeta de investigación por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Personas que se encontraban en el parque central mostraron a su vez su preocupación por este tipo de hechos violentos, que al parecer son aleatorios.