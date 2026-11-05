Herido motorista al ser impactado por alcance

Con múltiples lesiones en sus extremidades resultó un sujeto luego de ser impactado cuando conducía su motocicleta sobre el libramiento Norte a la altura de la 5a. Oriente, en Tuxtla Gutiérrez.

Eran alrededor de las 07:20 horas, cuando la ciudad comenzaba su rutina. De inmediato los elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio, en específico en el carril de baja velocidad de la transitada vía.

Heridas

Ahí, se informó que un joven a bordo de un motociclo fue impactado por alcance. Debido a la fuerte colisión, este resultó con diversas lesiones en sus extremidades.

En minutos se movilizó una cuadrilla de socorristas quienes le brindó la atención prehospitalaria al individuo que la requería tras el percance.

Atención

Tras la valoración, el motociclista fue trasladado a un nosocomio para recibir asistencia médica profesional y toma de radiografías.

Una hora más tarde, luego de los protocolos y pesquisas por incidentes viales, las unidades involucradas fueron remolcadas y remitidas al corralón en turno.