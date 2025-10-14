Hieren a chofer de ómnibus en ataque

Un presunto chofer de la empresa Ómnibus Cristóbal Colón (OCC) resultó herido durante un ataque armado ocurrido la tarde del lunes en las instalaciones en donde se ubica el estacionamiento y taller de esta empresa.

Lo anterior fue en la 19.ª calle Poniente y 10.ª avenida Norte, de la colonia 5 de Febrero en la ciudad de Tapachula.

Atentado

Se informó que Óscar “N” (30 años) llegaba a las instalaciones cuando fue alcanzado por unos sujetos que se desplazaban en un vehículo, quienes le dispararon hasta en ocho ocasiones, recibiendo un impacto de bala a la altura de la rodilla derecha.

Escaparon

Los responsables de inmediato emprendieron la huida con rumbo desconocido, mientras que se desplegó una fuerte movilización de los cuerpos policíacos.

El lugar fue acordonado por elementos de las policías estatales y municipal, mientras que personal de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Costa iniciaba las pesquisas y levantaba evidencias, entre ellas ocho casquillos percutidos de arma de fuego, al parecer del calibre .9 milímetros.

Asimismo, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se presentaron para brindar los primeros auxilios al herido que fue trasladado a un hospital, en donde recibiría atención médica especializada.

Por estos hechos fue iniciada una carpeta de investigación por los delitos de intento de homicidio y lesiones calificadas.