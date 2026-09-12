Hieren a hombre tras un ataque armado

Un hombre resultó herido de al menos tres mpactos de arma de fuego durante un incidente registrado la tarde del viernes, en la zona norte de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas.

El ataque ocurrió alrededor de las 15:20 horas en la calle Historiadores, en la colonia Prudencio Moscoso, donde vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia luego de localizar a la víctima —al parecer originaria de Pantelhó e identificada como Ernesto “N” (36 años)— tirada sobre el suelo y con heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Queda malherido

Elementos de seguridad acudieron al sitio tras recibir el reporte y localizaron a la persona del sexo masculino, quien presentaba lesiones en el antebrazo y pierna derecha, así como en el pecho.

Ante la gravedad de la situación, se solicitó la presencia de paramédicos para brindarle los primeros auxilios.

Los socorristas valoraron al individuo y posteriormente lo trasladaron de emergencia al hospital de Las Culturas, donde quedó bajo atención médica especializada inmediata.

De acuerdo con los primeros reportes, su estado de salud fue considerado de pronóstico reservado.

De forma extraoficial se dijo que se encontraba bebiendo alcohol en la vía pública junto con otro sujeto, cuando dos hombres que se desplazaban en una motocicleta se acercaron.

Posteriormente, uno de ellos sacó un arma y abrió fuego, dándole un rozón al acompañante de Ernesto y dejando a este malherido. Los presuntos responsables lograron escapar antes de la llegada de las corporaciones de seguridad y se desconoce su paradero.

Tras lo ocurrido, habitantes de la zona solicitaron a las autoridades una investigación para esclarecer el ataque y determinar quiénes participaron. Asimismo, pidieron reforzar la vigilancia policial en este sector de la ciudad ante la preocupación por los hechos violentos.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento del caso para proceder de acuerdo a la ley.