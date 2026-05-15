Hieren con arma blanca a sujeto en la zona centro

Lesionado con un arma blanca fue como resultó un hombre luego de presuntamente resistirse a un asalto registrado durante la mañana del jueves sobre la avenida Central y 4.ª calle Poniente, en la zona centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 08:10 horas cuando ciudadanos solicitaron el apoyo de las corporaciones policiacas al percatarse de que una persona se encontraba herida sobre la vía pública.

Lesionado tras atraco

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron rápidamente al sitio, donde localizaron a una persona del sexo masculino con una lesión provocada por un objeto punzocortante a la altura de la espalda.

Testigos indicaron que el afectado habría sido interceptado por un sujeto que intentó despojarlo de dinero en efectivo.

Sin embargo, al oponerse al robo el presunto delincuente sacó un cuchillo y lo atacó por la espalda antes de arrebatarle dinero y darse a la fuga con rumbo desconocido, aprovechando el movimiento habitual de personas y vehículos en el primer cuadro de la ciudad.

Después de tomar conocimiento de los hechos, las fuerzas del orden solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia, arribando minutos más tarde paramédicos que brindaron la atención prehospitalaria al lesionado.

Posteriormente, el individuo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y la realización de estudios radiográficos que permitieran descartar lesiones internas de mayor gravedad, pues la herida había sido en un costado del tórax.

Mientras tanto, autoridades implementaron recorridos en calles aledañas con el objetivo de localizar al presunto responsable, aunque hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas.

El hecho generó preocupación entre comerciantes y transeúntes de la zona centro, quienes señalaron la necesidad de reforzar la vigilancia para prevenir este tipo de delitos.