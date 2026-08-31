Hombre armado golpea a jóvenes

Paramédicos del grupo de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) brindaron atención a dos jóvenes que fueron amenazados y golpeados por un hombre armado, quien después se dio a la fuga, esto en el municipio de Tapachula.

Los hechos ocurrieron a la altura de una tienda ubicada entre las calles Central y Reforma, en la colonia Bonanza, por lo que acudieron elementos policiacos que tomaron conocimiento de los hechos, aunque se descartó que haya habido disparos de arma de fuego.

Hechos

Se dijo que Emmanuel “N” y Bryan “N” se encontraban en el negocio cuando el individuo ingresó y los empezó a insultar, luego los amenazó y los golpeó con la cacha de una pistola.

El primero de ellos sufrió una herida cortante y el segundo únicamente contusiones, aunque ambos enfrentaron crisis nerviosa producto de la agresión, sin que haya habido necesidad de su traslado a un hospital.

Posteriormente, el sujeto emprendió la huida con rumbo desconocido. Las personas que se percataron del violento incidente llamaron al número de emergencias 911, lo que permitió la llegada de los paramédicos que les brindaron los primeros auxilios.

Finalmente, policías estatales y municipales levantaron el reporte, llevando a cabo patrullajes en la zona, aunque hasta el cierre de la información no se tenían reportes de personas detenidas.