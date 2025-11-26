Hombre resbala y queda atrapado en alcantarilla

Un hombre de 45 años quedó atrapado en una alcantarilla por varios minutos, esto cuando caminaba en la vía pública por la noche, y resbaló, incidente que movilizó a bomberos y paramédicos de Protección Civil de en Comitán para atender la emergencia.

Atorado

La persona caminaba sobre la 6a. calle Sur pero al llegar al cruce con la 1a. avenida Oriente puso el pie izquierdo sobre una reja de metal del dren pluvial y resbaló, lo que provocó que la extremidad quedara atrapado entre dos barras de metal.

Por más esfuerzos que realizó no pudo liberarse, por lo que vecinos al verlo alertaron al 911 para que llegaran a brindarle ayuda.

En minutos se movilizaron paramédicos y bomberos del Sistema de Protección Civil Municipal, quienes realizaron los trabajos para quitar la alcantarilla.

Debido a lo complicado de la situación, tuvieron que utilizar la herramienta las “quijadas de la vida” para lograr liberar a la persona, quien fue valorada por especialistas en urgencias médicas, pero no requirió el traslado al hospital, por lo que continuó su camino con dirección a su vivienda.