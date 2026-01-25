Hospitalizan a motorista por fuerte percance vial

Los accidentes de tránsito en los que se ven involucrados motociclistas continúan en aumento en el municipio de Tapachula, pese a las campañas preventivas implementadas por las autoridades.

Durante la mañana del sábado, un joven resultó lesionado al impactarse contra un taxi en la 17.ª calle Poniente, a la altura del puente del Seguro Social.

Trató de incorporarse

De acuerdo con los primeros reportes, el herido fue identificado como Elías “N” (29 años), quien se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre dicha vialidad.

Al llegar al citado punto, un taxi habría intentado incorporarse al carril izquierdo sin percatarse de la presencia del motorista, provocando el fuerte impacto entre ambas unidades.

A consecuencia del choque, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre la cinta asfáltica con diversas lesiones, lo que generó alarma entre automovilistas y peatones que se encontraban en la zona.

Testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia a través del 911.

Minutos después, paramédicos de Servicios Auxiliares de Emergencia (SAE) se presentaron y brindaron atención prehospitalaria al malherido individuo.

Tras la valoración inicial determinaron que era necesario su traslado al hospital del IMSS Nueva Frontera, donde recibiría atención médica especializada para descartar lesiones de mayor gravedad.

Al sitio también acudieron elementos de las corporaciones policiacas, quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades y tomaron conocimiento de los hechos.

El percance también dejó daños materiales en los dos vehículos, mientras que la circulación se vio afectada durante varios minutos en tanto se realizaban las labores de auxilio y peritaje.