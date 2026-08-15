Humo de incendio causa encontronazo carretero

Tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales dejó un aparatoso accidente registrado sobre la carretera federal Palenque-La Libertad, donde dos camionetas terminaron colisionando de manera frontal.

El percance ocurrió a pocos metros de la localidad Monte de Sión, en el municipio de Palenque. En el percance participaron una Toyota Hilux y una camioneta Nissan Estaquitas, cuyos ocupantes se vieron involucrados en el fuerte choque.

Siniestro a un costado

De acuerdo con testimonios de testigos recabados en el sitio, momentos antes del choque se registraba un incendio en uno de los costados de la carretera.

Las llamas generaron una densa cortina de humo que se extendió hacia la superficie de rodamiento y habría dificultado la visibilidad de los conductores.

Esta situación es considerada, de manera preliminar como uno de los posibles factores que pudieron contribuir al incidente; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las encargadas de determinar las causas mediante las investigaciones y peritajes.

Tras el encontronazo, una de las camionetas salió de la cinta asfáltica, mientras que la segunda unidad acabó detenida sobre la carretera. Ambas presentaron considerable daños.

Lesionados

En el lugar fueron atendidas tres personas: una menor de edad, originaria de la colonia Esteban Corzo; Pascual “N” (67 años), con domicilio en la localidad Chuyipá; y Miguel “N” (39), procedente de San Antonio Chuyipá.

Los afectados presentaban diversos golpes, lesiones abrasivas, sangrado y posibles fracturas, por lo que fue necesario solicitar la intervención de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil acudieron al sitio y brindaron los primeros auxilios a los heridos y posteriormente fueron trasladados al hospital general de Palenque para atención médica especializada y valorar si tenían alguna fractura o lesión interna.

Elementos de Tránsito del Estado también se presentaron en el lugar para tomar conocimiento del accidente, realizar las diligencias correspondientes y coordinar el retiro de las unidades involucradas.

Las autoridades serán las encargadas de determinar la responsabilidades tras establecer la mecánica del percance.