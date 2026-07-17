Iba cargado con mariscos y vuelca; evitan la rapiña

Un camión de tres toneladas que transportaba productos del mar terminó volcado durante la tarde del jueves sobre la carretera federal, aproximadamente a 50 metros del desvío hacia la comunidad de Echegaray, en la demarcación del municipio de Pijijiapan.

Lo anterior luego de que el conductor presuntamente perdiera el control de la unidad.

De acuerdo con versiones de testigos, el percance sucedió debido a que el operador atravesaba un tramo con baches, situación que habría provocado que perdiera el control del volante. La unidad salió de la cinta asfáltica y terminó volcada a un costado del camino.

En la caja del vehículo eran transportadas diversas especies marinas, entre ellas pescado y jaiba, por lo cual la mercancía quedó expuesta tras el incidente.

Habitantes y automovilistas que pasaban por la zona se acercaron para auxiliar al chofer y resguardar la carga.

A diferencia de otros accidentes similares registrados en carreteras del estado, en esta ocasión no se presentaron actos de rapiña; por el contrario, los ciudadanos colaboraron para proteger la mercancía y evitar mayores pérdidas.

Como muestra de agradecimiento por el apoyo recibido, el propietario de la carga decidió obsequiar parte de los productos del mar a las personas que participaron en las labores de auxilio, gesto que fue bien recibido por los presentes.