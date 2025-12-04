Iba con el celular y se estampa en auto aparcado

Un percance, el cual protagonizaron dos vehículos, donde todo parece indicar que uno de los conductores se distrajo con un teléfono celular, dejó a tres personas lesionadas que fueron valoradas, esto en una de las vialidades al poniente de Cintalapa.

Antes de las 15:00 horas vecinos del bulevar del barrio Juan Sabines Norte reportaron una colisión entre dos unidades compactas.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal en coordinación con Tránsito y Vialidad se trasladaron al lugar, confirmando a los lesionados, quienes argumentaron que se encontraban estacionados en el interior de un Chevrolet Aveo color guinda, cuando sintieron el fuerte golpe contra la carrocería.

No manejar con teléfono

Protección Civil (PC) valoró a los primeros dos afectados y de manera posterior a la conductora de un Jetta color gris con placas de Chiapas, la cual presuntamente se distrajo y se impactó contra el Aveo, frenando metros más adelante por una falla mecánica.

Finalmente, ante un posible acuerdo armonioso la autoridad se retiró, informando que ninguna persona fue trasladada al centro médico, solo hubo cuantiosos daños materiales que serían reparados por el señalado por la autoridad como culpable.