Iba en sentido contrario y causa percance múltiple

Por lo menos tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales fueron el saldo de un accidente de tránsito registrado en el municipio de Ocosingo, en las inmediaciones del barrio Toniná. Esto movilizó a los cuerpos de emergencia.

Ignoró la vialidad

Se dijo que el conductor de una camioneta particular provocó una colisión múltiple al ignorar la preferencia vial y circular en sentido contrario.

El percance ocurrió en la intersección cercana a un conocido negocio de pizzas, donde la unidad responsable se estrelló de manera aparatosa contra un taxi del servicio local y un motociclista que transitaba por la zona.

Primeros auxilios

Producto del encontronazo, tres personas resultaron con lesiones, mientras que los vehículos involucrados tuvieron considerables daños materiales.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal para abanderar el sitio y deslindar responsabilidades, así como paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron los primeros auxilios a los heridos antes de valorar su traslado a un hospital.

Más tarde, personal de Tránsito acudió para asegurar las unidades que fueron llevadas a un corralón para su resguardo.