Iba en una SUV de lujo y choca en base de concreto

Un joven que manejaba una camioneta tipo SUV de lujo sobre el tramo Comitán-Tzimol terminó saliendo de la vía de comunicación y chocó contra la base de concreto de un poste al perder el control. El incidente dejó solamente daños materiales, sin reporte de lesionados.

Fue alrededor de las 15:00 horas del lunes que se registró el accidente en el kilómetro 3 de la carretera estatal 226, frente a la colonia Nueva ERA, al sur de la ciudad de Comitán.

Perdió el control

El percance sucedió cuando un joven conducía un vehículo de la marca BMW X5 de color negro, sin placas de circulación, rumbo al municipio de Tzimol, pero de pronto al circular en un tramo rectilíneo perdió el control aparentemente por el exceso de velocidad y se salió de la carpeta asfáltica.

La unidad de lujo acabó estrellándose contra la base de concreto de un poste de la red de distribución eléctrica de alta tensión, lo que dejó severos daños en la parte frontal, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Al lugar llegaron los agentes de la Guardia Vial Estatal Preventiva para atender el percance y hacer los peritajes necesarios, ordenando al servicio de grúas realizar la maniobra para el rescate y remolque del vehículo al corralón en turno, en espera de deslindar responsabilidades en las próximas horas.