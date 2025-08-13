Iba por un cobro y es despojado de su vehículo

La tarde del martes, elementos de la Policía Municipal de San Cristóbal de Las Casas se movilizaron de inmediato hacia la colonia La Hormiga, ubicada en la zona norte de la ciudad, luego de recibir un reporte sobre un presunto intento de privación ilegal de la libertad y el robo de un vehículo particular.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con el ciudadano Domingo López Sántiz quien narró que momentos antes había acudido a este punto con la finalidad de cobrar una deuda de aproximadamente 10 mil pesos que una persona le debía desde hacía tiempo.

De acuerdo con el testimonio, mientras se encontraba en el lugar llegaron dos vehículos: un Volkswagen Jetta de color negro y una camioneta Express Van de color blanco.

Descendieron varios sujetos que le indicaron de manera agresiva que no le pagarían el dinero y, además, le exigieron que subiera a la camioneta.

La situación escaló rápidamente cuando uno de los individuos intentó agredirlo con un machete, por lo que temiendo por su integridad López Sántiz corrió para ponerse a salvo.

Sin embargo, durante su huida los agresores aprovecharon para apoderarse de su automóvil, un Volkswagen Jetta Clásico de color arena, con rumbo desconocido.

Ante estos hechos, la víctima manifestó que acudirá a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia formal por el delito de robo de vehículo con violencia, así como por cualquier otro ilícito que resulte de las investigaciones.

Mientras tanto, las autoridades locales ya trabajan en la búsqueda de los presuntos responsables y del vehículo sustraído.