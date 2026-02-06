Identifican a jóvenes ejecutados a balazos

Una menor de edad y un joven de 18 años fueron asesinados a balazos en el municipio de Arriaga, hecho que generó alarma entre los habitantes del barrio Patrinos y movilizó a corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Las víctimas fueron identificadas: eran una adolescente de 14 años (de quien se omite su nombre por ser menor de edad), conocida entre sus allegados como “Yaki”, y Eduardo “N” (18).

De acuerdo con los primeros reportes, ambos fueron atacados por sujetos armados que se desplazaban a bordo de una motocicleta, quienes tras perpetrar el doble homicidio se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Homicidio

Se dijo que vecinos del barrio Patrinos escucharon varias detonaciones de arma de fuego. Al salir de sus domicilios localizaron los cuerpos de los dos jóvenes tendidos sobre la vía pública, con visibles impactos de bala, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades a través de los números de emergencia.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, Policía Estatal Preventiva y paramédicos de Protección Civil, quienes confirmaron que las personas ya no contaban con signos vitales.

La zona fue acordonada para preservar la escena del crimen, mientras personal pericial realizó el levantamiento de indicios balísticos.

De manera extraoficial trascendió que Eduardo presuntamente se dedicaba a realizar “mandaditos” en motocicleta; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Será la Fiscalía Regional Istmo-Costa la encargada de integrar la carpeta de investigación para esclarecer el móvil del ataque y dar con los responsables del crimen.

En tanto, se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos de la región Istmo-Costa, sin que hasta el momento se reporten personas detenidas. El doble homicidio ha causado consternación entre familiares y habitantes de Arriaga.