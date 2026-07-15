Ignora el alto en cruce y causa una carambola

Con daños materiales y sin reporte de lesionados se saldó una carambola vehicular que se registró durante la mañana del martes en la ciudad de Comitán.

Lo anterior cuando el conductor de una camioneta se pasó el alto en una intersección de calles, chocó contra un automovilista y este a su vez terminó impactando en un colectivo, incidente que movilizó a agentes de Vialidad y Tránsito Municipal.

Fue alrededor de las 09:00 horas que se dio el accidente de tránsito sobre la 4.ª Poniente y 7.ª Sur en el barrio La Pileta.

Se pasó el alto

El percance ocurrió debido a que el conductor de una camioneta tipo SUV de la marca Volkswagen Teramont de color verde, circulaba sobre la vía con rumbo al oriente.

Al llegar al cruce no se detuvo, por lo cual intentó pasar sin precaución ni respetar la preferencia vial, colisionando contra un Volkswagen Jetta de color gris.

El conductor del sedán perdió el control del volante y acabó estrellándose contra un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 31 que se dirigía hacia el sur de la ciudad, quedando las tres unidades atravesadas sobre la avenida.

Luego del reporte al número de emergencias 911 se movilizaron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para intervenir y mediar entre los involucrados.

En donde se esperaría la llegada del ajustador del seguro vehicular para evaluar los daños, a fin de cubrir el costo de reparación y deslindar responsabilidades en las próximas horas.