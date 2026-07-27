Impacta a auto y luego se sale de la carretera

Volcado fue como terminó un automóvil de color blanco al ser fuertemente impactado por una camioneta de color azul, esto sobre la carretera Tuxtla Chico-Tapachula, a la altura de la parada conocida como Las Trozas, en la demarcación del primer municipio.

Lo anterior dejó como saldo a dos personas lesionadas y daños materiales por varias decenas de miles de pesos.

Encontronazo

De acuerdo con el reporte, el vehículo compacto recibió un fuerte golpe en la parte posterior por parte de la pick up, por lo que el conductor perdió el control del volante y acabó con las llantas hacia arriba en uno de los carriles.

Los dos ocupantes fueron rescatados del interior del automóvil ya que quedaron atrapados al sufrir diversas lesiones y después de ser atendidos por paramédicos de Protección Civil los trasladaron a un hospital en la ciudad de Tapachula.

En tanto, la camioneta de doble cabina terminó fuera de la cinta asfáltica, entre la maleza, presentando también severos daños en la carrocería.

Pérdida total

Las autoridades de la Guardia Nacional División Caminos se hicieron cargo de iniciar con las investigaciones para determinar la forma en como ocurrió el aparatoso accidente, el cual dejó a la unidad compacta como pérdida total pues la parte trasera estaba completamente destrozada.

Ambos vehículos fueron retirados del sitio con apoyo de grúas y transportados a un corralón oficial para ser puestos a disposición de la autoridad competente, que deslindará responsabilidades conforme a la ley.