Impacta a automóvil y luego se da a la fuga

La madrugada del lunes se dio un percance sobre el libramiento Sur Poniente de Tapachula, el cual dejó como saldo a una mujer lesionada y un vehículo con severos daños, luego de que este fuera embestido por otra unidad cuyo conductor se dio a la fuga.

El accidente sucedió a la altura del fraccionamiento El Trópico cuando una camioneta SUV Chevrolet Groove de color rojo circulaba por la zona. De acuerdo con versiones preliminares, otro vehículo la impactó por la parte trasera, provocando que la conductora perdiera el control.

Por el golpe, la unidad salió de la carpeta asfáltica y acabó estrellándose contra una estructura a un costado de la vía de comunicación, lo que dejó el vehículo inservible por completo.

Automovilistas que transitaban por el lugar alertaron a los cuerpos de emergencia, quienes acudieron con rapidez para atender la situación.

Paramédicos de Protección Civil (PC) brindaron los primeros auxilios a la conductora, una mujer de aproximadamente 25 años y después la trasladaron a un hospital para su valoración médica.

Mientras tanto, elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se hicieron cargo del peritaje correspondiente y recabaron información para tratar de ubicar al responsable que abandonó el lugar tras el choque.

Finalmente, el vehículo fue retirado con apoyo de una grúa para liberar la circulación, que se vio afectada durante varios minutos debido a las maniobras de auxilio.