Impacta a moto y deja golpeado al conductor

La tarde del jueves un motociclista quedó lesionado luego de verse involucrado en un percance contra un transporte público en modalidad de taxi, esto sobre la prolongación de la 5.ª Norte, frente a la zona comercial de plaza de Las Américas, en Tuxtla Gutiérrez.

El accidente fue reportado alrededor de las 13:45 horas, lo que generó la inmediata movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y asegurar el área.

Le cortó el paso

Esto se habría originado por un presunto corte de circulación, lo que provocó que la motocicleta se impactara directamente en la fascia trasera del taxi.

A consecuencia del choque, el motorista salió proyectado y sufrió múltiples lesiones en las extremidades, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos de auxilio.

Oficiales de Tránsito solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia y, minutos después, una cuadrilla de paramédicos arribó al sitio para brindarle la ayuda médica.

Luego de una valoración inicial se determinó que el lesionado requería traslado a un hospital, por lo cual fue llevado para recibir atención especializada, descartándose que su estado de salud fuera de gravedad extrema.

Mientras tanto, los vehículos involucrados fueron remolcados y trasladados al corralón en turno, con el fin de liberar la vialidad y permitir el flujo normal del tránsito.

Las autoridades continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades en las próximas horas.