En Tapachula, una mujer que se desplazaba en una motocicleta resultó lesionada tras ser impactada por un vehículo, cuya conductora siguió su marcha pero perdió el control y volcó.

Esto hizo que quedara dentro del dren pluvial de donde fue rescatada, al igual que un adulto y un menor de edad, así como un perro chihuahueño, que milagrosamente estaban ilesos.

Los hechos ocurrieron sobre el camino a La Pita, cerca del fraccionamiento Casas Geo, al sur oriente de Tapachula, lo cual dejó también considerables daños materiales.

Pérdida de control

De acuerdo con los testigos, el automóvil Nissan March de color rojo embistió a la motocicleta y como consecuencia la conductora resultó herida. Tuvo que ser auxiliada por paramédicos del grupo Halcones Rojos y de Protección Civil para ser trasladada al hospital regional.

Se dijo que el vehículo siguió su marcha; más adelante, la persona del sexo femenino que manejaba perdió el control y abandonó el camino, por lo que volcó dentro del dren pluvial.

Los propios vecinos ayudaron a salir a los ocupantes: una mujer, un hombre, un menor de edad y un perro, quienes fueron revisados por los paramédicos que señalaron que todos estaban ilesos.

Elementos de las corporaciones policiacas acudieron y detuvieron a la conductora del automóvil, quien fue puesta a disposición del Ministerio Público que determinará su situación jurídica.

Con el apoyo de una grúa las unidades fueron levantadas y trasladadas a un corralón oficial. Se estableció que los daños ascendieron a varios miles de pesos.