Impacta a motociclistas; fueron hospitalizados

Con dos personas heridas, una persona presentada ante las autoridades y dos vehículos siniestrados, fue como saldó un aparatoso accidente ocurrido durante la tarde del viernes en vialidades del municipio de Cintalapa. Presuntamente, todo se originó por un conjunto de malas desiciones.

Embestidos

Trascendió que minutos antes de las 14:00 horas, testigos reportaron a los números de emergencias que un fuerte choque había sucedido sobre la carretera Internacional, frente a las instalaciones de la Normal del Occidente de Chiapas.

Mencionaban que se trataba de un impacto entre una camioneta Ford Explorer y dos jóvenes que iba a bordo de una Italika deportiva.

Por ello, personal de Protección Civil (PC) al constituirse al lugar de los hechos tuvo a la vista a dos jóvenes que se encontraban tirados sobre la vía pública y presentaban intenso dolor en varias partes del cuerpo. Uno de ellos era menor de edad.

Hospitalizados

Recibieron los primeros auxilios y después de valorarlos, determinaron que era necesario que fueran trasladados a un hospital debido a las lesiones que tenían, para descartar alguna posible fractura.

Finalmente, elementos del Mando Único permanecieron en el sitio para tomar conocimiento y presentar al otro conductor involucrado ante la autoridad competente.

Se espera que mediante el deslinde de responsabilidades se determine quién deberá cubrir los gastos por los daños materiales y médicos.