Impacta a motorista vehículo que escapa

Con múltiples lesiones resultó un motociclista luego de ser impactado por un vehículo particular, el cual se dio a la fuga tomando rumbo desconocido, esto en la colonia Pedregal San Ángel, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

De acuerdo a datos recabados, el incidente se registró alrededor de las 12:10 horas. Tras ser recibido el reporte, elementos de Tránsito y Vialidad se movilizaron sobre la ubicación conocida La Rampa, ubicada al extremo Poniente de la heroica y colonial ciudad.

Culpable huye

En el lugar, los elementos de Protección Civil Municipal brindaron los primeros auxilios a Alber Isidro López, de 42 años de edad, quien sufrió lesiones de cubito y radio del brazo izquierdo, producto del percance que lo dejó en malas condiciones.

En tanto, los oficiales de la Policía de Tránsito Municipal se presentaron en la escena e informaron que el automovilista se dio a la fuga, tomando rumbo desconocido para evadir su responsabilidad.