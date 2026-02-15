Impacta automóvil a pareja en motocicleta

Dos personas resultaron con lesiones de consideración luego de ser impactadas por un automóvil cuando se desplazaban a bordo de una motocicleta sobre el libramiento Norte, a la altura de la institución educativa Conalep, en el municipio de Chiapa de Corzo.

El accidente se registró durante la tarde cuando automovilistas que transitaban por la zona alertaron a los números de emergencias sobre un fuerte percance vial en el que una pareja había quedado tendida sobre la carpeta asfáltica.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un vehículo particular, según refieren, no guardó la distancia adecuada o realizó una maniobra imprudente, lo que provocó que colisionara contra la motocicleta.

Luego del impacto, los ocupantes salieron proyectados varios metros, quedando con diversas lesiones en extremidades y otras partes del cuerpo.

Agentes de Tránsito Municipal acudieron al sitio para abanderar la zona y evitar un segundo incidente, mientras solicitaban el apoyo inmediato de los cuerpos de emergencia.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil (PC) Municipal de Chiapa de Corzo arribaron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a una mujer de aproximadamente 30 años de edad y a una persona del sexo masculino, quienes presentaban múltiples contusiones y posibles fracturas.

Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron estabilizados y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada y estudios complementarios que permitan descartar daños internos.

Las unidades involucradas fueron aseguradas y remolcadas al corralón en turno, mientras las autoridades iniciaron las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades conforme a la ley.