Impacta colectivo a peatón y resulta malherido

En estado crítico resultó un peatón luego de ser impactado por un transporte público en modalidad de colectivo de la ruta 7312 mientras intentaba cruzar el bulevar 28 de Agosto, a la altura de la escuela preparatoria número 2 del Estado, en el sector poniente de la capital chiapaneca.

De acuerdo con los reportes oficiales, el accidente sucedió cerca de las 07:00 horas del martes cuando el peatón intentaba atravesar la vialidad sin percatarse del paso de la unidad de transporte público.

El colectivo lo embistió de frente y lo proyectó contra el pavimento, quedando tirado con una hemorragia activa, mientras la unidad detuvo su marcha metros adelante.

Ayuda médica

Automovilistas y transeúntes que presenciaron el hecho solicitaron apoyo a los números de emergencias, lo que derivó en la movilización de cuerpos de seguridad y rescate.

Elementos de la Policía Municipal llegaron primero al sitio y aseguraron la zona para evitar un nuevo percance, mientras se solicitaba la intervención de los servicios médicos.

Paramédicos de Protección Civil Estatal arribaron minutos después y brindaron la atención prehospitalaria al herido.

Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado de inmediato al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, en donde ingresó en estado delicado y permanece bajo observación.

Por otra parte, agentes de Tránsito Municipal llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el sitio del accidente.

Los peritos recabaron indicios y ordenaron el traslado del colectivo involucrado a un corralón, en tanto se deslindan las responsabilidades legales y administrativas.

Las autoridades no han confirmado la identidad del malherido individuo; mientras tanto, continúan las pesquisas para determinar la mecánica exacta del percance.