Impacta combi en poste de semáforo

Una combi del transporte colectivo tiró un poste del semáforo, tras ser impactada por un vehículo particular que no detuvo su marcha, dándose a la fuga, aunque en el lugar quedó una placa, por lo que ya es buscado por las autoridades. Sucedió en Tapachula.

Los hechos ocurrieron en la esquina de la calle Central Poniente y 12.ª avenida Sur, en el centro de la ciudad, cuando la unidad de la ruta Raymundo Enríquez se desplazaba de sur a norte y al tener la luz verde del semáforo siguió su marcha.

Fue en ese instante que un automóvil de color blanco, que iba de oriente a poniente, no respetó el rojo del semáforo, impactando con fuerza a la combi, que por el fuerte golpe derribó un poste, y se detuvo con la banqueta.

Evidencia

El transporte, de modelo Nissan Urvan y número económico 42-08, presentó daños materiales de alta consideración, mientras que en el lugar las autoridades levantaron una placa que dejó tirada la unidad particular que se dio a la fuga.

Por los hechos fueron iniciadas las investigaciones, siendo trasladada la unidad del transporte público a un corralón oficial para ser puesta a disposición de las autoridades competentes. Se dijo que por el número de placas se buscará al vehículo y su propietario.