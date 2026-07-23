Impacta pick up a un motorista por alcance

Con diversas lesiones resultó un motociclista al ser impactado por una camioneta sobre el tramo carretero de Tapachula a Tuxtla Chico, lo cual movilizó a los cuerpos de emergencia y las autoridades de seguridad.

Fue a la altura del kilómetro 365 que ocurrió el percance, cuando la motocicleta Itálika 110, color negro con verde y sin placas de circulación, fue impactada por una camioneta Toyota Tacoma negra.

Atendido por heridas

Consecuencia de ello, el conductor de la primera unidad, José Alfredo “N”, de 48 años, quedó tendido sobre la carpeta asfáltica presentando diversas lesiones, siendo atendido por paramédicos de Protección Civil, aunque sin necesidad de ser trasladado a un hospital.

Elementos de la Guardia Estatal Vial Preventiva se encargaron de iniciar las diligencias para determinar las causas del percance y las responsabilidades.

Sin embargo, se dijo que la aseguradora de la camioneta se encargaría de cubrir los daños materiales ocasionados, así como verificar que la persona lesionada recibiera atención médica especializada.