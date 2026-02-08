Impacta por alcance a motorista y lo mata

El sábado un trágico accidente cobró la vida de un joven de 19 años cuando se desplazaba a bordo de su motocicleta sobre el puente Julián Grajales, en el tramo que conecta con la localidad de El Ranchito, perteneciente al municipio de Chiapa de Corzo.

Esto fue notificado cerca de las 13:10 horas, lo que movilizó a elementos de diversas corporaciones policiacas y a cuerpos de auxilio hacia el sitio. Al arribar localizaron a un motorista tirado sobre la cinta asfáltica, con múltiples lesiones de gravedad.

Auto “fantasma”

Se dijo que la víctima fue identificada como Edgar “N” (19 años), quien presuntamente circulaba de manera normal cuando un vehículo —hasta el momento no identificado— lo impactó por alcance.

A consecuencia del fuerte golpe, el motociclista salió proyectado varios metros, cayendo violentamente sobre la superficie de rodamiento.

Paramédicos acudieron de inmediato y le brindaron los primeros auxilios; sin embargo, después de la valoración confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales tras permanecer algunos minutos en agonía. La zona fue acordonada para preservar la escena y permitir el peritaje.

Minutos más tarde llegó al lugar Edgar Artemio “N”, quien se identificó como padre del ahora fallecido y llevó a cabo el reconocimiento del cuerpo.

Una hora después, personal de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado hizo las diligencias y el levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y dar con el responsable del fatal percance.