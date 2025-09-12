Impacta por alcance a vehículo en el libramiento Sur

Un fuerte accidente de tránsito se registró sobre el libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, a la altura de la 6.ª Poniente en el barrio San Francisco, donde un joven motociclista acabó con diversas lesiones tras estamparse contra la parte trasera de un automóvil particular, durante la mañana del jueves.

Reporte

El percance fue reportado cerca de las 08:35 horas, lo que generó la inmediata movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal hacia el carril de oriente a poniente.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el exceso de velocidad aunado a una mala maniobra provocaron que el motociclista perdiera el control del manubrio e impactara de lleno contra un Hyundai, quedando el conductor tendido sobre el pavimento.

El golpe hizo que el motociclista resultara policontundido de las extremidades, imposibilitado para ponerse de pie por sí mismo.

Minutos después, paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron al sitio y le brindaron la atención prehospitalaria, para posteriormente trasladarlo de urgencia a un hospital cercano.

Remolcado

Agentes de Tránsito tomaron conocimiento del accidente y, tras realizar las diligencias correspondientes, solicitaron el arribo de una grúa con plataforma para remolcar tanto la motocicleta como el automóvil siniestrado.

Ambas unidades fueron llevadas al corralón en turno, mientras que la circulación en la zona fue parcialmente suspendida hasta que se logró liberar la vía.