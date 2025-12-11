Impacta y queda atorado taxi en las jardineras

Un transporte público en modalidad de taxi terminó sobre las jardineras del andén central del libramiento Sur, a la altura de la tienda comercial Home Depot en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 22:10 horas. Por lo anterior, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron al sitio del reporte.

Ahí, se informó que se había suscitado un percance automovilístico en el que estaba involucrado un taxista.

Debido al fuerte impacto, la unidad quedó sobre las jardineras del andén central.

A pesar de lo aparatoso de la colisión contra la estructura no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales valuados por miles de pesos.

Derivado de que la unidad no pudo moverse, una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcarla para remitirla al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la vía rápida de Tuxtla.