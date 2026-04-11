Impactan a dos a bordo de bicicleta eléctrica

Dos jóvenes que se desplazaban a bordo de una bicicleta eléctrica resultaron lesionados la tarde del viernes, luego de verse involucrados en un accidente de tránsito sucedido sobre el bulevar Andrés Serra Rojas, en el cruce con Presa Cecilio del Valle, en la colonia Las Palmas, en la capital chiapaneca.

El percance fue reportado alrededor de las 15:25 horas a los números de emergencias, lo que generó la movilización de agentes de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes acudieron de inmediato al lugar para atender la situación y evitar mayores riesgos a otros conductores.

Corte de circulación

De acuerdo con los primeros informes, el conductor de un vehículo particular de la marca Ford Fiesta circulaba sobre dicha vialidad; sin embargo, presuntamente realizó un corte de circulación, lo que causó el impacto de las dos personas que viajaban en una bicicleta eléctrica.

Tras el choque, los ocupantes de la unidad ligera salieron proyectados y quedaron tendidos sobre la cinta asfáltica, lo que generó alarma entre peatones y automovilistas que transitaban por la zona, quienes dieron aviso a las autoridades.

Paramédicos de la Secretaría de Salud (SSA) arribaron minutos después y brindaron atención prehospitalaria a los heridos, quienes presentaban diversos golpes y posibles lesiones de consideración, por lo que se determinó su traslado a un hospital para recibir atención médica especializada inmediata.

Al corralón

Elementos de Tránsito llevaron a cabo el peritaje correspondiente, recabando datos y testimonios para esclarecer la mecánica del accidente y deslindar responsabilidades entre los involucrados.

Una hora más tarde, con apoyo de una grúa con plataforma, las unidades fueron retiradas de la zona y transportadas al corralón en turno, lo que permitió restablecer la circulación vial.