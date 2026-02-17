Impactan a hombre y responsable se fuga

Con diversas lesiones terminó una persona del sexo masculino luego de ser atropellada por una camioneta cuyo conductor no detuvo su marcha y escapó con rumbo desconocido, en hechos ocurridos sobre el tramo carretero de la ranchería Los Placeres, en el municipio de Tuzantán.

La víctima fue identificada como Fredy “N”, con domicilio en la comunidad Nuevo Tenochtitlán.

Atropellado

De acuerdo con los primeros reportes, caminaba presuntamente hacia su vivienda cuando fue impactado por un vehículo —hasta el momento no identificado— que lo proyectó contra la cinta asfáltica.

Tras el percance, el individuo acabó tendido sobre el pavimento con visibles lesiones y probables fracturas.

Habitantes de la zona que se percataron de lo ocurrido dieron aviso a las autoridades y a los servicios de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil (PC) arribaron al sitio y le brindaron atención prehospitalaria. Luego de estabilizarlo, fue trasladado al hospital general de Huixtla, donde quedó bajo observación médica.

Autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones para tratar de identificar al conductor responsable y proceder conforme a lo que dicta la ley.