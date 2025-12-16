Impactan a joven y lo dejan malherido

Con graves lesiones fue como terminó un joven motociclista luego de ser atropellado por el conductor de un vehículo particular que tras el impacto se dio a la fuga, esto en la capital Tuxtla Gutiérrez.

Los hechos sucedieron durante la mañana del lunes en el cruce de la 5.ª avenida Sur y el retorno del bulevar Quetzales, en la colonia Terán, al poniente de la ciudad.

Hechos

Eran aproximadamente las 08:00 horas cuando automovilistas que circulaban por la zona realizaron el reporte a los números de emergencias, al observar a un hombre tendido sobre el asfalto junto a una motocicleta severamente dañada. Esto generó la movilización de las corporaciones de auxilio y seguridad.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el motociclista circulaba de poniente a oriente sobre la 5.ª avenida Sur cuando un vehículo que transitaba por el retorno del bulevar Quetzales le habría cortado la circulación.

El impacto provocó que el conductor de la motocicleta saliera proyectado varios metros, quedando tirado en mal estado de salud sobre la vía.

Paramédicos de Protección Civil Municipal acudieron para brindar atención prehospitalaria al individuo, quien presentaba probables fracturas y diversos golpes.

Debido a la gravedad de las lesiones fue trasladado de urgencia a un hospital para toma de placas.

Agentes de la Policía Municipal arribaron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y llevar a cabo las primeras pesquisas.

Asimismo, iniciaron un operativo de búsqueda y las investigaciones correspondientes para dar con el paradero del conductor que provocó el accidente.

Se dijo que abandonó la zona tras el percance, con el fin de no hacerse responsable conforme a la ley.