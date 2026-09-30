Impactan a motociclista y resulta con posible fractura

Un joven motociclista resultó lesionado luego de verse involucrado en un accidente de tránsito sobre el libramiento Norte, a la altura del mirador Los Amorosos en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde presuntamente un automóvil le realizó un corte de circulación.

El percance se dio cerca de las 11:10 horas sobre el carril que conduce de oriente a poniente. De acuerdo con los primeros reportes, el joven se desplazaba a bordo de su motocicleta cuando un vehículo particular habría efectuado una maniobra que interrumpió su trayectoria.

Ante esta situación, el motorista perdió el control del manubrio y terminó proyectado contra el pavimento, sufriendo diversas lesiones, entre ellas una probable fractura en una de las piernas.

Se dio a la fuga

Luego del accidente, el conductor del automóvil involucrado no permaneció en el sitio y continuó su marcha, por lo que no se contaba con información sobre sus características al momento de los primeros reportes.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron al punto para tomar conocimiento del accidente y coordinar las acciones correspondientes, mientras se solicitaba el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de Protección Civil Municipal arribaron poco después y brindaron al motociclista los primeros auxilios, determinando que tenía que ser trasladado a un hospital, donde sería sometido a estudios radiográficos para conocer la gravedad de la lesión y determinar el tratamiento necesario.

Las autoridades realizarían las investigaciones necesarias para establecer cómo ocurrió el accidente y tratar de identificar al otro vehículo.