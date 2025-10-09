Impactan a motorista en el periférico

Una mujer que se desplazaba a bordo de una motocicleta quedó lesionada al ser embestida por una camioneta, en un accidente ocurrido la tarde del miércoles sobre el periférico Sur de la ciudad de Palenque.

El percance se registró en el crucero con la calle Francisco Javier Mina, cuando el conductor de una camioneta particular ignoró la señal de alto e invadió la vía preferencial, provocando que atropellara de frente a la motociclista que circulaba con precaución.

Alerta

El impacto proyectó a la conductora varios metros, dejándola con golpes y posibles fracturas en las extremidades. Testigos del hecho alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron al hospital general de Palenque, para recibir atención médica especializada.

Elementos de Tránsito y Vialidad Municipal acordonaron la zona y realizaron el peritaje correspondiente.

La camioneta involucrada fue asegurada y remitida al corralón, mientras que el conductor fue puesto a disposición del Ministerio Público investigador de la Fiscalía de Distrito Selva para deslindar responsabilidades.