Impactan a motorista frente a supermercado

Policontundido quedó un motociclista luego de ser chocado por un automóvil en la colonia Santa Cruz, al sur poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez.

El accidente ocurrió la tarde del jueves, alrededor de las 15:40 horas, frente a una tienda de Bodega Aurrerá, provocando una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia.

Accidente

De acuerdo con el reporte de las autoridades de Tránsito y Vialidad Municipal, el joven se desplazaba a bordo de una motocicleta sobre una de las avenidas principales de la colonia, cuando un vehículo particular no respetó su trayectoria e impactó violentamente a la unidad.

El motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica, a pocos metros del punto de colisión.

Vecinos y transeúntes que presenciaron el accidente acudieron de inmediato a auxiliar al herido y solicitaron la intervención de una ambulancia.

Hospitalizado

Minutos más tarde, arribó una cuadrilla de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que brindó los primeros auxilios y determinó que el motorista presentaba golpes contusos, excoriaciones y posibles fracturas en las extremidades inferiores.

El lesionado fue trasladado de urgencia al hospital general Dr. Gilberto Gómez Maza, donde permanece bajo observación médica.

En tanto, agentes viales llevaron a cabo el peritaje correspondiente y aseguraron tanto la motocicleta como el vehículo involucrado, los cuales fueron remolcados al corralón oficial una hora más tarde.