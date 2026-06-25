Impactan a motorista y resulta lesionado

Una persona lesionada y daños materiales valuados por miles de pesos dejó como saldo un accidente de tránsito suscitado sobre el Periférico Sur Poniente, a la altura de las instalaciones del Issste en Tuxtla Gutiérrez.

El hecho fue registrado alrededor de las 10:10 horas, por lo que en consecuencia, elementos de Tránsito y Vialidad Municipal arribaron a la citada ubicación.

Ahí, se informó que un motociclista y un automovilista protagonizaron un accidente de tránsito.

Un herido

Como saldo de la aparatosa colisión, una persona resultó con múltiples lesiones en sus extremidades.

Ante esto, agentes de Tránsito y Vialidad Municipal solicitaron el apoyo de una unidad de emergencias.

En minutos se movilizaron una cuadrilla de socorristas, quienes le brindaron la atención prehospitalaria al lesionado.

Tras la valoración, se indicó que la persona no ameritaba ser llevada a un nosocomio.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas que fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.