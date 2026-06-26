Impactan a motorista y termina con fractura

Con una probable fractura en una de las extremidades resultó un motociclista tras verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde del jueves sobre el libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, a la altura del Cerro del Jolote.

El percance se dio cerca de las 14:20 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal fueron alertados sobre una colisión en los carriles de poniente a oriente, por lo cual se trasladaron al sitio para atender la emergencia y controlar la circulación vehicular.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba con normalidad sobre esta importante vialidad cuando presuntamente una camioneta particular realizó un corte de circulación, provocando el impacto entre ambas unidades.

A consecuencia del choque, el motociclista salió proyectado contra la carpeta asfáltica y sufrió diversas lesiones, entre ellas una probable fractura en una de las piernas. Automovilistas que presenciaron el percance solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos del Sistema Estatal de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido.

Tras estabilizarlo e inmovilizar la extremidad afectada, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para realizar estudios radiológicos y recibir atención médica especializada inmediata.

Elementos de Tránsito Municipal llevaron a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer la mecánica del choque y determinar las responsabilidades de los conductores, mientras la circulación presentó afectaciones parciales durante las labores de auxilio.