Impactan a trimoto en el libramiento Norte

En estado grave de salud resultó un hombre luego de haber sido atropellado por un automovilista que se dio a la fuga sobre el libramiento Norte Poniente de la capital Tuxtla Gutiérrez, a la altura de las instalaciones del Hub Tech.

A los números de emergencias se realizó el reporte de una persona que estaba inconsciente sobre la vialidad, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad al sitio.

Al llegar, los policías confirmaron la presencia de un sujeto que se encontraba tendido sobre la cinta asfáltica y tenía lesiones de consideración.

De acuerdo con versiones oficiales, el hombre se desplazaba a bordo de una trimoto Honda sobre el libramiento Norte Poniente en sentido de oriente a poniente cuando fue impactado por un vehículo particular cuyo conductor continuó su marcha tras el percance.

A consecuencia del impacto, el conductor de la trimoto salió proyectado y acabó tirado sobre la vialidad, mientras que la unidad avanzó aproximadamente 100 metros hasta quedar recostada sobre el asfalto.

Cabe destacar que después del incidente, un arma de fuego quedó a un costado.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron para brindar la atención médica prehospitalaria al herido. Tras la valoración determinaron que presentaba lesiones de gravedad, por lo cual fue trasladado de urgencia a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

Durante las labores fue localizada el arma de fuego que había sido abandonada en la escena; presuntamente pertenecía al conductor de la trimoto.

Hasta el momento se desconoce si la pistola contaba con el permiso o si era portada de manera ilegal.

Una grúa con plataforma hizo el retiro de la trimoto y su traslado al corralón, en tanto se llevan a cabo las investigaciones para localizar al vehículo involucrado y deslindar responsabilidades.