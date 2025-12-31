Impactan a un transeúnte y queda con varios golpes

La mañana del martes se dio un accidente vial sobre el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Chiapa de Corzo, a la altura de la Central de Abasto, donde un peatón resultó policontundido tras ser atropellado por una motocicleta.

Transcurrían las 09:20 horas cuando agentes de Tránsito y Vialidad Municipal recibieron el reporte a través de los números de emergencia y se trasladaron al carril de oriente a poniente para atender la situación.

Al arribar, los oficiales localizaron a un sujeto sobre la cinta asfáltica, mientras era auxiliado por civiles.

Atropellado

De acuerdo con la información recabada, el transeúnte intentaba cruzar la vialidad cuando fue embestido por un joven que circulaba a bordo de una motocicleta Italika.

El golpe provocó que el hombre cayera al pavimento, sufriendo golpes contusos y excoriaciones en diferentes partes del cuerpo.

Agentes viales procedieron a asegurar el área para evitar un segundo percance y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Nada grave

Minutos después arribó una unidad de socorristas, quienes brindaron atención prehospitalaria al herido, realizando una valoración completa para descartar lesiones de gravedad.

Posteriormente, se informó que el adulto mayor no presentaba heridas que pusieran en riesgo su vida, por lo cual no fue necesario su traslado a un hospital.

El motociclista permaneció en el sitio mientras las autoridades llevaban a cabo las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades al momento.