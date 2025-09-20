Impactan automóvil y le abollan una puerta

El viernes pasado en la colonia San Marcos, en el municipio de Cintalapa, sucedió una colisión que dejó como saldo cuantiosos daños materiales y generó tensión entre los conductores involucrados.

El percance ocurrió poco después de las 13:00 horas en la intersección de la calle Tapachula con la prolongación de la 3.ª Sur.

Impactó en un costado

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de color rojo circulaba sobre la citada vía y presuntamente al intentar incorporarse terminó impactándose contra el costado lateral izquierdo de un automóvil Kia de color gris, con placas chiapanecas, de modelo reciente.

El conductor del vehículo, de último modelo, sorprendido por la magnitud de los daños detuvo su marcha y se comunicó con su aseguradora para solicitar la presencia de un ajustador que se hiciera cargo de la situación.

La tensión creció, pues el automóvil presentó abolladuras significativas.

Vecinos de la zona explicaron que en esa esquina la visibilidad es reducida, por lo que quienes circulan en la calle Tapachula deben avanzar un poco más para tener un campo de visión claro hacia la derecha. Esta situación, dijeron, ha provocado varios percances similares.

Otros testigos aseguraron que el vehículo gris circulaba más hacia la izquierda de lo permitido, lo que habría contribuido al choque con la camioneta.

Minutos más tarde elementos de Tránsito Estatal arribaron al sitio para abanderar la zona, dialogar con ambas partes y levantar el parte informativo correspondiente. Será la autoridad la que determine las responsabilidades y el deslinde legal del percance.