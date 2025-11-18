Impactan muro, dan varias vueltas y salen ilesos

Un aparatoso accidente se registró en el tramo carretero Tapachula-Viva México, a la altura de la entrada hacia el fraccionamiento Loma Real, en donde un vehículo se impactó contra el muro de protección central y tras dar varias vueltas, quedó parado sobre sus cuatro llantas.

Nervios

A pesar de ello, sus dos ocupantes, uno mexicano y otro venezolano, resultaron con crisis nerviosa y golpes leves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Estos se desplazaban en un vehículo Ford Figo color blanco, conducido presuntamente por Axel “N”, de 40 años y acompañado de Ronald “N”, de 30, este último originario de Venezuela, pero iban a exceso de velocidad.

Milagro en la carretera

Al parecer esa fue la causa por la que perdieran el control de la unidad que, primero impactó al muro de contención que divide la carretera y luego dio varias vueltas, quedando la misma con daños materiales de alta consideración.

Ante el reporte del percance acudieron elementos de las corporaciones policiacas estatales y municipal, así como paramédicos quienes revisaron a los dos ocupantes.

Elementos de la Guardia Estatal de Vialidad se encargaron de iniciar las investigaciones correspondientes y aplicar las sanciones a que se hicieron acreedores los ocupantes del vehículo accidentado, el cual contaba con seguro que se encargaría de los daños a la infraestructura vial.