Impactan por no respetar la luz roja

En el cruce de la 5.ª Norte y calle Central, en la capital chiapaneca, dos person as quedaron con diversas lesiones luego de protagonizar un accidente de tránsito mientras circulaban a bordo de sus motocicletas.

De acuerdo con datos recabados, el percance se registró alrededor de las 20:25 horas lo que generó la movilización de elementos de Tránsito y Vialidad Municipal, quienes arribaron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y coordinar las labores de auxilio.

Se pasó el alto

Según los primeros reportes, estuvieron involucrados dos jóvenes que se desplazaban en sus unidades sobre la citada vialidad.

Presuntamente, uno de los conductores no respetó la señalización del semáforo, lo que provocó el encontronazo entre ambos, lo que se le conoce coloquialmente como semaforazo.

Luego de la colisión, los dos quedaron con múltiples lesiones en las extremidades, así que fue necesario solicitar el apoyo de una unidad de emergencias.

Minutos después, paramédicos arribaron a la zona y brindaron atención prehospitalaria a los lesionados, quienes tras ser valorados no requirieron traslado a un hospital.

Agentes de Tránsito se encargaron de abanderar la zona para evitar otro incidente, además de realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades. La circulación se vio afectada de manera parcial durante varios minutos.

Más tarde, una grúa con plataforma realizó el retiro de las motocicletas involucradas, las cuales fueron trasladadas al corralón en turno, en tanto se determina la situación legal de los conductores.