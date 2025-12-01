Impacto carretero: un vehículo sedán acaba recostado

Dos personas resultaron policontundidas durante un aparatoso accidente carretero que sucedió sobre la vía de comunicación Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal, a la altura del balneario New York, dentro de la demarcación capitalina, el pasado domingo por la tarde.

Transcurrían aproximadamente las 15:55 horas, cuando agentes de la Guardia Nacional (GN) recibieron un reporte en donde les daban a conocer de un fuerte percance con posibles lesionados, por lo cual arribaron al carril de oriente a poniente en el tramo referido.

Se trataba de dos vehículos particulares que habían protagonizado un violento encontronazo.

Unidad volcada

Derivado de la colisión, un automóvil de la marca Honda City, con placas de circulación del estado de Chiapas, terminó volcando a un costado del camino, entre la maleza. Asimismo, dos personas acabaron con múltiples lesiones en las extremidades.

Por ello, rápidamente se movilizaron los paramédicos de Protección Civil (PC) del Estado que les brindaron los primeros auxilios a los afectados.

Tras la valoración determinaron que era necesario trasladarlos de urgencia a un hospital para recibir asistencia médica profesional.

Una hora más tarde una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno, para liberar finalmente la vialidad en la zona.