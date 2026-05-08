Impacto por alcance salda con dos contusionados

Dos personas lesionadas, entre ellas un menor de edad, fueron el saldo de un percance automovilístico sucedido sobre el puente El Trébol, a la altura del autohotel El Sumidero, en Tuxtla Gutiérrez, ayer por la mañana.

Encontronazo

De acuerdo con datos recabados, el accidente fue registrado cerca de las 10:20 horas. Agentes de Tránsito y Vialidad Municipal se presentaron al sentido de poniente a oriente.

Al arribar localizaron una camioneta Honda que había colisionado contra una pick up Toyota Tacoma, con placas de circulación del estado de Chiapas. El choque fue por alcance por parte de la SUV.

Derivado de la colisión, un adolescente y un menor de edad resultaron lesionados. Agentes viales solicitaron el apoyo de una unidad de emergencia.

Cuarenta minutos después llegaron los paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes les brindaron los primeros auxilios.

Luego de la valoración, se informó que de los dos heridos únicamente el adolescente necesitaba ser llevado de urgencia a un sanatorio particular para recibir asistencia médica especializada y toma de radiografías, en busca de descartar una posible lesión en las cervicales.

Una hora más tarde, una grúa con plataforma se encargó de remolcar las unidades involucradas y fueron remitidas al corralón en turno para liberar finalmente la vialidad en la zona.