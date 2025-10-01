Imparables accidentes de motociclistas

En Comitán siguen imparables los accidentes en donde se involucran motociclistas, ayer se registraron dos percances que dejaron daños materiales y un par de personas lesionadas, lo que movilizó a los cuerpos de emergencia y policías viales.

Fue alrededor de las 07:30 horas que en la avenida que comunica a la colonia Valle Balún Canán con el fraccionamiento Monte Verde, al sur poniente de la ciudad, donde se registró el primer accidente.

Se le atravesó una mascota

En el primer percance Antonio “N” (45 años), vecino de Pashtón, circulaba a bordo de una motocicleta rumbo a su trabajo cuando de pronto se atravesó sobre la vía un perro, lo que hizo que perdiera el control al frenar y evitar atropellarlo.

El sujeto acabó derrapando y sufriendo lesiones de consideración, siendo auxiliado por vecinos que solicitaron el apoyo de una ambulancia al número de emergencias 911, presentándose los paramédicos de Protección Civil Municipal que le brindaron los primeros auxilios y lo trasladaron al hospital regional.

Motorista acelerado

El segundo accidente ocurrió un par de horas después sobre la 7.ª avenida Poniente en el cruce con la 11.ª calle Sur.

Esto cuando un motociclista que se dirigía al sur pretendió ganarle al cambio de luces al semáforo y terminó estampándose contra un taxi con número económico 0266 del sitio UNO.

En ambas colisiones acudieron agentes de Tránsito y Vialidad Municipal para brindar la atención; en el segundo caso hubo diálogo entre los involucrados para el pago de daños y deslindar responsabilidades al momento.