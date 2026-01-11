Incendio arrasa con palapas y viviendas

Cinco palapas, tres de ellas usadas también como viviendas, fueron arrasadas por el fuego al incendiarse la tarde del sábado en las inmediaciones de la playa San Benito en Puerto Madero.

El siniestro inició en una palapa conocida como Tío Carlos, ubicada en la Ventana 03, aunque no se han establecido las causas y la forma en cómo ocurrió el mismo, pero rápidamente se diseminó ya que las estructuras eran de madera y palma.

El fuego alcanzó tres viviendas con paredes de material, pero también con techos palma y madera.

Calcinados

Tras el reporte del siniestro se presentaron elementos de la Secretaría de Protección Civil, el Cuerpo de Bomberos de Tapachula, la Secretaría de Marina, Seguridad Pública y Protección Ciudadana Municipal.

Además, palaperos y vecinos también apoyaron en las labores para sofocar las llamas, pero las estructuras prácticamente estaban convertidas en cenizas.

El fuego consumió por completo las palapas y dejó afectaciones materiales de alta consideración en las casas vecinas, las cuales quedaron calcinadas.

Gracias a la intervención de los organismos de emergencia que realizaron las acciones de prevención, el fuego no alcanzó a otras palapas.

Hasta el momento no se tienen reportes de personas lesionadas a causa del siniestro, mientras que se indicó que se llevaron a cabo las investigaciones para determinar las causas.