Incendio consume parte de un corralón

Durante la madrugada del lunes, un fuerte incendio registrado en un corralón movilizó a los cuerpos de emergencia y de seguridad de Huixtla, Huehuetán y Tuzantán, quienes trabajaron de manera coordinada para evitar que las llamas se extendieran por todo el predio.

El siniestro ocurrió en un encierro de vehículos ubicado sobre la carretera Costera, en los límites territoriales de Huixtla y Tuzantán.

Personas que se percataron de la presencia del fuego dieron aviso a los números de emergencias, por lo que poco después se desplegaron unidades de auxilio hacia el sitio.

Operativo de contención

Ante la magnitud del siniestro, elementos de Protección Civil de Huixtla solicitaron el apoyo de sus homólogos de Huehuetán y Tuzantán. Al operativo también se sumaron policías estatales y municipales, quienes colaboraron en las labores de seguridad y control de la zona.

Con apoyo de pipas y equipo especializado, los brigadistas comenzaron los trabajos para combatir las llamas. Las maniobras se prolongaron durante varias horas debido a la cantidad de vehículos que se encontraban almacenados en el lugar y al riesgo de que el fuego alcanzara otras unidades.

Finalmente, los cuerpos de emergencia lograron sofocar completamente el incendio y evitaron que se propagara hacia una mayor extensión del corralón. De manera preliminar se informó que varios vehículos resultaron afectados por las llamas, aunque no se precisó la cantidad de unidades dañadas.

Por fortuna, el siniestro solamente dejó daños materiales y no se reportaron personas lesionadas o fallecidas.

Una vez controlada la emergencia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas que originaron el fuego.

Hasta el momento no se ha establecido si fue provocado por alguna falla o por otra circunstancia. La intervención coordinada de los elementos de Protección Civil de los tres municipios permitió contener la emergencia y reducir el riesgo de que alcanzaran otras áreas del predio o sitios cercanos.