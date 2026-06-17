Incendio consume Urvan en carretera; no hay heridos

Una Urvan del servicio de transporte público quedó reducida a chatarra luego de incendiarse sobre la carretera federal Palenque-Ocosingo, a la altura de la entrada a la comunidad El Porvenir, en la demarcación palencana.

El incidente movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia luego de que una llamada al número de emergencias 911 alertara sobre un siniestro con posible riesgo para los ocupantes de la unidad.

Cortocircuito

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo —perteneciente a la cooperativa de Transporte Ejidal de Carga y Pasaje Xumuljá-Tikal, identificado con el número económico 350 y conducido por Julio César “N”— presentó una aparente falla mecánica que habría derivado en un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Testigos señalaron que inicialmente comenzó a salir humo de la zona del motor y, minutos después, las llamas se propagaron rápidamente hasta consumir gran parte de la carrocería.

Combaten fuego

Elementos de Protección Civil acudieron al lugar con una pipa para combatir el incendio; sin embargo, al momento de controlar el fuego la Urvan ya había sufrido daños irreparables y fue declarada como pérdida total.

Afortunadamente, tanto el chofer como los pasajeros lograron abandonar el vehículo a tiempo, por lo que no se reportaron personas lesionadas ni víctimas fatales.

Las autoridades correspondientes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas exactas del siniestro.